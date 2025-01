Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Dienstagmittag ab

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 94,30 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 94,30 EUR abwärts. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 94,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 8.365 Stück.

Am 07.11.2024 markierte das Papier bei 109,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 75,50 EUR. Dieser Wert wurde am 16.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 24,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,530 EUR. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 102,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 07.11.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 253,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,10 Prozent gesteigert.

Am 25.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,50 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

