Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 100,50 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 100,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 100,60 EUR. Bei 98,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 22.326 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 14.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 0,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,68 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 39,62 Prozent Luft nach unten.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,526 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,50 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,69 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,55 EUR je Aktie.

