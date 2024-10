Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Dienstagvormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 101,10 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 101,10 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 101,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 100,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.638 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2023 bei 60,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,526 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,50 EUR.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Nemetschek SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

