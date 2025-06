Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 123,90 EUR.

Bei der Nemetschek SE-Aktie ließ sich um 11:39 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 123,90 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 124,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 123,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,00 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 4.646 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 4,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 80,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,35 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,620 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 113,67 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 282,81 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

