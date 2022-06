Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag nordwärts

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 17.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 56,48 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,60 EUR an. Bei 55,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.912 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.11.2021 auf bis zu 116,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 51,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,04 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 87,94 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 192,20 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Am 28.07.2023 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

