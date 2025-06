Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 122,70 EUR nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 122,70 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,20 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.975 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 5,90 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 34,72 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,620 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,67 EUR an.

Am 30.04.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 282,81 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 223,95 Mio. EUR eingefahren.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

