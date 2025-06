Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag verlustreich

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 123,20 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 123,20 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 123,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.042 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 130,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 5,84 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 80,10 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 53,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,620 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,67 EUR.

Am 30.04.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,28 Prozent auf 282,81 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren eingefahren

Nemetschek-Aktie grün: Nemetschek verlängert Verträge von CEO Padrines und CFO Öfverström