Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 88,65 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 88,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 89,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.366 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 9,73 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 37,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,530 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 89,13 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,69 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

