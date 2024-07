Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 90,45 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 90,45 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 89,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 22.815 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. 8,57 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Abschläge von 38,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,541 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 89,13 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 204,63 Mio. EUR eingefahren.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

