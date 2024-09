Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 90,60 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 90,60 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 91,00 EUR. Bei 88,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.603 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,39 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 89,13 EUR.

Am 31.07.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207,51 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,56 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

