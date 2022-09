Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Dienstagnachmittag

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 51,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,76 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,24 EUR. Zuletzt wechselten 56.841 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,15 EUR) erklomm das Papier am 09.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 55,42 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,28 EUR ab. Abschläge von 5,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 69,81 EUR.

Am 28.07.2022 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 203,85 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 165,90 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 26.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

