Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Mittag zu

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 108,80 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 108,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 111,70 EUR. Bei 109,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 54.662 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,70 EUR) erklomm das Papier am 21.01.2025. 2,67 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2024 bei 79,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,11 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 102,33 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 07.11.2024. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 253,03 Mio. EUR – ein Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

