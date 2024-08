Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 91,50 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,70 EUR an. Bei 91,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 832 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 7,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,537 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 88,75 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 227,69 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 207,51 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

