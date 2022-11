Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag im Minusbereich

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 44,41 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 44,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.708 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2021 bei 115,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,37 EUR am 08.11.2022. Mit einem Kursverlust von 2,40 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 57,06 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 27.10.2022 vor. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 202,78 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 169,30 EUR umgesetzt.

Am 31.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2022 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie unter Druck: Nemetschek-CFO Kaufmann geht zum Jahreswechsel

Analysten sehen bei Nemetschek SE-Aktie Potenzial

Nemetschek-Aktie bricht dennoch ein: Nemetschek in Q3 mit Umsatzwachstum - Zahlen im Rahmen der Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group