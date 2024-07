Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Dienstagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 91,50 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 91,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 92,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.594 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,32 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR am 27.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 30.04.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 223,95 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,63 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

