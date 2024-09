Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 90,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 90,00 EUR zu. Bei 90,15 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,11 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,31 Prozent.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,530 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 89,13 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 227,69 Mio. EUR im Vergleich zu 207,51 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Freundlicher Handel: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen