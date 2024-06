Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 90,00 EUR ab.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:01 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 90,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 90,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,90 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.534 Aktien.

Am 06.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 38,31 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,541 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,13 EUR aus.

Nemetschek SE ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 223,95 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,63 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Nemetschek SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingebracht

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück

Schwacher Handel: TecDAX sackt am Mittwochnachmittag ab