Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 90,00 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 90,00 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 89,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,40 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.022 Stück gehandelt.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 8,35 Prozent niedriger. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 38,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,530 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 89,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 227,69 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,51 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Am 23.10.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,56 EUR fest.

