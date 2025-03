Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Nachmittag fester

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 116,00 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 116,00 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 116,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 69.091 Stück.

Bei einem Wert von 125,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Bei 79,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 31,64 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,630 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,67 EUR an.

Am 14.03.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 290,89 Mio. EUR – ein Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 219,58 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Nemetschek SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

