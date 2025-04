Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 110,70 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 110,70 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 111,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 110,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.033 Nemetschek SE-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 13,37 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 79,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 39,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,622 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 110,89 EUR.

Am 14.03.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 290,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 219,58 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Nemetschek SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Nemetschek SE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse