Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 90,65 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 90,65 EUR zu. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,75 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.652 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 7,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,541 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 223,95 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,63 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

