Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 89,40 EUR nach oben.

Um 11:43 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 89,40 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 89,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.246 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Mit Abgaben von 37,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 89,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 227,69 Mio. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

