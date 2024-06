Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 92,60 EUR.

Um 09:03 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 92,60 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,60 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,40 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.798 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2024 auf bis zu 98,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Abschläge von 40,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,541 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 223,95 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,63 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

