Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 85,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 85,55 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 85,10 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.959 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 12,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 35,10 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,626 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 89,13 EUR an.

Am 30.04.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,06 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

