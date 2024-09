Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag freundlich

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 92,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nemetschek SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 92,20 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 92,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.832 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 6,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2023 bei 55,70 EUR. Mit Abgaben von 39,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,530 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 89,13 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 227,69 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,51 Mio. EUR umgesetzt.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen