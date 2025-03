Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 110,30 EUR.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 110,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 108,70 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 71.195 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 125,50 EUR. Gewinne von 13,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 79,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,628 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 14.03.2025. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,89 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,58 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2025 vorlegen. Nemetschek SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Aktie aus.

