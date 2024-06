Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 92,95 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 92,95 EUR. Bei 93,65 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 92,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 6.960 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,65 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 40,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Nemetschek SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

