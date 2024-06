Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 92,55 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 92,55 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 92,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.621 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,10 Prozent. Bei 55,52 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 66,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 86,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 30.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 223,95 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,63 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

