Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 94,25 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 94,25 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,30 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 93,95 EUR. Bisher wurden heute 12.909 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,19 Prozent. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,530 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 227,69 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 207,51 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,56 EUR im Jahr 2024 aus.

