Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Nemetschek SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 112,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der Nemetschek SE-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 112,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 112,30 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 112,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.929 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 11,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 79,55 EUR. Mit Abgaben von 29,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,622 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,89 EUR.

Am 14.03.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 290,89 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219,58 Mio. EUR umgesetzt.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Nemetschek SE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse