Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Dienstagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 112,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 112,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 112,90 EUR. Bei 111,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.614 Nemetschek SE-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,54 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,622 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 110,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 14.03.2025. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 290,89 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 219,58 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

