Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Freitagvormittag

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 29.07.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 62,50 EUR. Bei 62,62 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 62,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.241 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 09.11.2021 markierte das Papier bei 116,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 46,19 Prozent zulegen. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,80 EUR. Abschläge von 18,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,19 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 28.04.2022 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 192,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,34 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,38 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

