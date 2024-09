Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 94,60 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 94,60 EUR abwärts. Bei 93,80 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.540 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,81 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,22 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,530 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 89,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,69 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

