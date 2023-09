Neon Equity-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Insidertrade bei Neon Equity

Ein Insider nimmt sich die Neon Equity-Aktie vor.

Zum 06.09.2023 wurde bei Neon Equity ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Der Handel wurde am 07.09.2023 öffentlich gemacht. Von in enger Beziehung TO Holding 1 GmbH wurden am 06.09.2023 Neon Equity-Papiere gekauft. Für je 9,44 EUR wurden 780 Neon Equity-Papiere erstanden. Die Aktionäre schickten das Papier von Neon Equity nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 4,50 Prozent auf 9,30 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Neon Equity zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 8,20 Prozent auf 9,25 EUR.

TO Holding 1 GmbH tätigte zuvor am 05.09.2023 einen Insidertrade. Das Portfolio von TO Holding 1 GmbH verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 1.500 Anteile zu jeweils 9,45 EUR.

Redaktion finanzen.net