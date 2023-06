Neon Equity-Aktie: Insider passt Depot an

Für den 31.05.2023 wurde bei Neon Equity ein Insiderdeal gemeldet. Die Transaktion wurde am 01.06.2023 publik gemacht. TO Holding 1 GmbH, in enger Beziehung, verkaufte jüngst Neon Equity-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 31.05.2023 1.000.000 Aktien für einen Preis von jeweils 11,00 EUR losgeschlagen. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 4,00 Prozent auf 10,50 EUR zu.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Neon Equity-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 10,50 EUR.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 30.05.2023 statt. Bei einem Kurs von 10,60 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 925 Neon Equity-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net