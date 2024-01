Neon Equity-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Aktien wechseln den Besitzer

Bewegung bei Neon Equity: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Werte in diesem Artikel

Kürzlich kam es bei Neon Equity zu Directors' Dealings. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 03.01.2024. 4.402 Neon Equity-Papiere zu jeweils 8,47 EUR erwarb am 29.12.2023 Neon Equity Invest GmbH, in enger Beziehung. Im FSE-Handel gewannen die Neon Equity-Papiere letztlich 1,20 Prozent auf 8,10 EUR.

Die Neon Equity-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 1,90 Prozent im Plus bei 8,25 EUR.

Schon am 28.12.2023 stellte Neon Equity Invest GmbH Anteile zum Kauf. Neon Equity Invest GmbH hatte sein Portfolio um 350 Anteile zu jeweils 8,20 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net