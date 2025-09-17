Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat laut Angaben der London Stock Exchange Group zwei Anleihen in Euro ausgegeben. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus ProSiebenSat.1 mit Gewinnwarnung. Führungswechsel und drastischer Personalabbau bei Opendoor. Spekulationen über Fusion treiben Kurse von adidas und PUMA hoch. PayPal mit personalisierten Zahlungslinks und erweiterte Krypto-Funktionalität. Trump verklagt 'New York Times'. D-Wave: "Quantum Supremacy"-Meilenstein und Insiderverkäufe im Blick.

Wer­bung

Wer­bung