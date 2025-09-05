Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusNach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen. Goldpreis mit neuem Rekord. American Bitcoin-Aktie wieder stärker. BBVA darf Sabadell übernehmen. Orsted senkt Prognose - Kapitalerhöhung genehmigt. Fords erste Urabstimmung entscheidet über Stellenabbau. DroneShield leidet unter Gewinnmitnahmen. BioNTech zieht nach Krebs-Studienerfolg an.
Umfrage
Wie lange halten Sie strukturierte Wertpapiere durchschnittlich im Depot?