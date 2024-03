Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag im Aufwind

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 92,53 CHF nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 92,53 CHF nach oben. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,02 CHF zu. Bei 92,36 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.584.189 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.02.2024 (91,01 CHF). Abschläge von 1,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,73 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,99 CHF fest.

