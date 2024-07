Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 92,38 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 92,42 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,60 CHF. Bisher wurden heute 1.229.617 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,50 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 3,10 Prozent wieder erreichen.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 CHF ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 109,45 CHF aus.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,97 CHF je Aktie aus.

