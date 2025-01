Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagnachmittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 74,36 CHF.

Um 15:53 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 74,36 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 74,10 CHF. Bei 74,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 2.002.000 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 100,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,07 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,04 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,50 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,61 CHF im Jahr 2024 aus.

