Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zieht am Dienstagnachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 87,78 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 87,78 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 88,37 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,67 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.070.722 Nestlé-Aktien.

Am 08.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 12,35 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 72,82 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,30 CHF je Nestlé-Aktie an.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,42 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

