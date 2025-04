QIX Dividenden Europa: Nestlé spricht mit Investoren über Wassergeschäft und Allianz-Gruppe will Investmentsparte neu aufstellen

QIX aktuell

Nach drei verlustreichen Handelstagen liegt der QIX Dividenden Europa Index am Dienstag erstmals wieder mit 2,2 % im Plus bei 14.810 Punkten.

Nestle verhandelt offenbar mit Investmentfirmen über die Zukunft der Wassersparte mit den Marken Vittel und Contrex, die dabei mit rund 5,0 Mrd. Euro bewertet werden könnte. Versicherer Allianz arbeitet laut "Bloomberg" bei der Anlagetochter Allianz Global Investors an einer umfassenden Reorganisation, derzeit bietet die Aktie auch wieder 4,7 % an Dividende.

Relativ stabil zeigte sich in den letzten Tagen im Dividenden-Index die Aktie von Nestlé, die heute aber leicht auf 91,05 Euro nachgibt. Dabei konnten die Anteilscheine des Lebensmittelanbieters zuletzt von neuen Investitions- und Effizienzinitiativen profitieren, die auch den Umbau der Wassersparte betrafen. Nestlé hatte diesbezüglich Ende März offenbar auch mit Finanzinvestoren über einen möglichen Einstieg in das Wassergeschäft rund um die Premium-Marken Vittel und Contrex gesprochen. Die Sparte könnte dabei mit rund 5,0 Mrd. Euro bewertet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Zu den Interessenten gehörten demnach die Investmentfirmen PAI Partners und Bain Capital. Aber auch die Beteiligungsfirmen Clayton Dubilier & Rice sowie KKR würden sich das inzwischen abgespaltene Geschäft von Nestlé ansehen wollen. Bei einem Deal könnten die Schweizer aber einen Anteil an der Sparte behalten. Der Produzent von Marken wie Kitkat und Nespresso wollte nach Erscheinen des Berichts bereits Investmentbanken als Berater bestimmen. Gegenüber Bloomberg wollten aber weder Vertreter von Nestlé noch die genannten Finanzinvestoren den Inhalt kommentieren. Dabei hatte der Nestlé-Chef im vergangenen November angedeutet, dass der Nahrungsmittelproduzent passende Partnerschaften für die als "Sorgenkind" geltende Wassersparte sucht.

Seit Januar wird der Bereich von Nestlé, zu dem auch die bekannten Marken Perrier und San Pellegrino gehören, erstmals als separate Einheit geführt. Mit dem französischen Investor PAI Partners betreibt der Lebensmittelspezialist auch schon seit 2016 ein Gemeinschaftsunternehmen im Speiseeisgeschäft unter dem Namen "Froneri". 2023 gründeten beide zudem eine Firma, in dem die europäische Tiefkühlpizza-Sparte von Nestlé verwaltet wird. Der Nestlé-Vorstand hatte jüngst auch bis Ende 2027 Einsparungen von rund 2,5 Mrd. CHF angekündigt, um höhere Investitionen ins Marketing finanzieren zu können. Vor allem im Einkauf sieht der Manager einen großen Hebel, da Nestlé als Getränke- und Kaffeeproduzent für die Beschaffung jährlich rund 60,0 Mrd. CHF ausgibt. Die Unternehmensführung will damit schon in 2025 eine Verbesserung des Umsatzwachstums erzielen, mittelfristig sollen die organischen Zuwächse sogar wieder bei über 4,0 % liegen. Und aktuell bietet Nestlé auch noch immer 3,6 % an Dividendenrendite.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Eine starke Erholung von gut 3,5 % auf aktuell 327,20 Euro legt am Dienstag im Dividenden-Index die Aktie der Allianz hin. Schließlich plant die Versicherungsgruppe offenbar ebenfalls einen umfassenden Umbau seiner Investmentsparte. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg jüngst berichtete, soll die Tochter Allianz Global Investors an einer neuen Organisationsstruktur arbeiten. Ziel sei es, das Unternehmen besser auf die Herausforderungen einer dynamischen Branche auszurichten und das Wachstum zu beschleunigen. Bei der Allianz könnte damit trotz aller Expansionsbestrebungen auch der Verkauf der Investmentsparte vor der Tür stehen. Dabei gehört die Allianz Global Investors-Tochter sogar mit zu den Schwergewichten im europäischen Asset Management. Ende 2024 kam die Sparte auf rund 571,0 Mrd. Euro an verwalteten Vermögen. Und Investmentbanker schätzten den Wert der Finanztochter zuletzt auf gut 4,0 Mrd. Euro. Mit der geplanten Umstrukturierung oder Abspaltung will die Allianz langfristig vor allem ihre Profitabilität verbessern, zumal der zunehmende Wettbewerbsdruck in der Branche Kostensenkungen und schlanke Strukturen erzwingt.

Im letzten Jahr hatte der Versicherer aber so viel verdient wie nie zuvor. Der operative Gewinn war dabei um knapp 9,0 % auf gut 16,0 Mrd. Euro gestiegen. Letztlich konnte die Allianz damit nicht nur die ursprüngliche Zielspanne übertreffen, für 2025 wurde zugleich auch ein Ergebnis zwischen 15,0 und 17,0 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Und den Fonds- und Anlagetöchtern Pimco und Allianz Global Investors flossen unter dem Strich 84,8 Mrd. Euro im letzten Jahr an Kundengeldern zu. Außerdem sorgte bei den Aktionären die 2024er-Dividendeanhebung auf 15,40 Euro für gute Laune, was über 11,0 % mehr war als im Vorjahr. Zudem will die Allianz in diesem Jahr eigene Aktien für bis zu 2,0 Mrd. Euro zurückkaufen. Die Aktie bleibt mit 4,7 % an Dividendenrendite auch ein weiterhin kaufenswerter Versicherungs-Titel.

