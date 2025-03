QIX Dividenden Europa: Allianz beteiligt sich mit Konsortium an Versicherungs-Abwickler Viridium

QIX aktuell

Nach der gestrigen US-Notenbanksitzung kommt es am Donnerstag beim QIX Dividenden Europa Index zu leichten Gewinnmitnahmen auf 16.025 Punkten.

Allianz übernimmt zusammen mit Fondsriesen Blackrock und dem japanischen Versicherer T&D für 3,5 Mrd. Euro die Mehrheit am deutschen Lebensversicherungsverwalter Viridium. Vermögensverwalter Amundi wird Anlagepartner des britischen Pensionsfonds "The People's Pension", der auf die Stärke des Unternehmen bei Indexportfolio-Konstruktionen setzt.

Leichte Abgaben auf 351,50 Euro verzeichnet heute nach der jüngst starken Performance im Dividenden-Index die Aktie der Allianz. Für die weiterhin solide Kursentwicklung sind neben der hohen Dividendenrendite bei dem Versicherer auch die anhaltenden Expansionsbestrebungen mit verantwortlich. Schließlich hat die Allianz erst gestern verkündet, zusammen mit Partnern Anteile am deutschen Lebensversicherungs-Abwickler Viridium übernehmen zu wollen. Die Münchner haben demnach die Mehrheitsbeteiligung des britischen Finanzinvestors Cinven gemeinsam mit dem US-Fondsriesen Blackrock und dem japanischen Versicherer T&D erworben. Der Gesamtwert des Deals liegt den Angaben zufolge bei rund 3,5 Mrd. Euro. Laut Branchendienst "Versicherungsmonitor" hat die Allianz dabei einen Anteil von 25,0 % an Viridium übernommen. Während die weiteren bisherigen Miteigentümer, der Rückversicherer Hannover Rück und der italienische Versicherer Generali auch künftig an dem Lebensversicherungsverwalter beteiligt bleiben. Für die Allianz macht der Viridium-Anteilskauf letztlich strategisch durchweg Sinn, da das Unternehmen damit seine Position im deutschen Lebensversicherungsmarkt stärken und von den Einnahmen aus Kapitalanlagen anteilig profitieren dürfte. Zumal sich Viridium auf den Aufkauf von Lebensversicherungsbeständen spezialisiert hat, und mittlerweile rund 3,4 Mio. Policen mit Kapitalanlagen von 67,0 Mrd. Euro verwaltet.

Dieses Geschäft hatte in der Niedrigzinsphase geboomt, da sich viele Versicherer von ihren Verpflichtungen aus alten, hochverzinsten Verträgen trennen wollten. Das von Allianz geführte Konsortium hat die Beteiligung dem bisherigen Mehrheitseigentümer Cinven abgekauft. Der Finanzinvestor wollte sich von Viridium schon seit einiger Zeit trennen, da er bei Aufsehern in Ungnade gefallen war, nachdem die Briten bei der Rettung des italienischen Lebensversicherers Eurovita offenbar nicht genug Geld nachschießen wollten. Neben dem Allianz-geführten Konsortium zeigten wohl auch noch andere große Versicherungs- und Fondsgesellschaften Interesse an Viridium. Durch diesen Deal dürfte die Konsolidierung im deutschen Lebensversicherungsmarkt am Ende weiter vorangetrieben werden, und die Position der Allianz als einer der führenden Lebensversicherungsanbieter stärken. Die Aktie bleibt mit 4,3 % an Dividendenrendite auch ein weiterhin kaufenswerter Titel.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Angesichts des derzeitigen positiven Markumfeldes liegt am Donnerstag im Dividenden-Index die Aktie von Amundi zwar kaum verändert bei 74,40 Euro. Die Papiere des französischen Vermögensverwalters notieren gegenwärtig aber dennoch auf Jahreshöchststand. Zumal Amundi mit seinem Geschäft zu den 10 größten Anlagespezialisten innerhalb der globalen Finanzbranche gilt, was dem Unternehmen jüngst auch ein weiteres

Verwaltungsmandat bescherte. Erst im Februar hatte einer der größten britischen Pensionsfonds "The People's Pension" (TPP) die Franzosen mit der Verwaltung von 20,0 Mrd. GBP beauftragt, und bei der Anlagestrategie "Aktienindizes" und "klimabezogene Kriterien" vorgegeben. Amundi verwaltete zuletzt schon ein Vermögen von über 2,0 Bio. Euro für weltweit über 100,0 Mio. Kunden, und verfügt folglich auch über eine hohe Branchenkompetenz. TPP hat den Kapitalanlagespezialisten vor allem auch deshalb gewählt, weil er für verantwortungsvolle Investitionen und seine Stärke bei Indexportfolio-Konstruktionen bekannt ist. Das Mandat ist die jüngste Ergänzung unseres schnell wachsenden Geschäfts mit DC-Pensionsplänen in Großbritannien und auf der ganzen Welt, betonte Amundi.

Diese Anlageallokation von TPP spiegelt auch unser Engagement wider, unseren Kunden maßgeschneiderte Investment-Dienstleistungen zu bieten, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen, hieß es weiter. Amundi stellt dem Pensionsfonds zusätzlich zum Mandat auch noch eine umfassende Palette an Anlageservices und -lösungen zur Verfügung, einschließlich Datenanalysen und Beratung bei der Vermögensallokation durch das eigene "Amundi Investment Institute". Für 2024 dürfe Amundi auch eine unveränderte Dividende von 4,10 Euro ausschütten, was die Anteilscheine mit 5,5 % Kapitalrendite zum absoluten Renditestar im Index macht.

