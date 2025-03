QIX Deutschland: Scout24 erwartet nach Q4-Kundenboom für 2025 anhaltend starke Geschäftsdynamik

QIX aktuell

Der QIX Deutschland wird am Montag von der Rally bei Rüstungswerten und Konjunkturhoffnungen angetrieben, die den Index um 2,4 % auf 17.445 Punkte klettern lassen.

Internetportal-Betreiber Scout24 will nach dem jüngsten Rekordjahr auch in 2025 einen Erlösanstieg von 12,0 bis 14,0 % einfahren, bei einer zugleich unveränderten Marge von 60,0 %. Symrise will seine Portfolio-Bereiche Gesundheit und Tiernahrung durch eine Kooperation mit dem Unternehmen HBC ergänzen, das auf Atlantik-Lachs basierte Inhaltsstoffe spezialisiert ist.

Einen beachtlichen Rekordlauf zeigt am Montag im Qualitäts-Index die Aktie von Scout24, die dabei um 6,7% auf ein Allzeithoch bei aktuell 100,70 Euro zulegt. Nach dem zuletzt soliden Zahlenwerk profitieren die Papiere des Online-Immobilienmarktplatzes heute auch von einer Kaufempfehlung. Schließlich haben die Analysten von Deutsche Bank Research zum Wochenstart ihr Kursziel für Scout24 von 92,00 auf 110,00 Euro angehoben und zugleich die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf das beschleunigte organische Wachstum im 4. Quartal und angesichts der wohl ähnlich guten Geschäftsdynamik 2025 haben sie ihren Bewertungsansatz für den Online-Portalbetreiber überarbeitet und die Prognosen erhöht, schrieben die Experten in einer Studie. Dabei liefen bei Scout24 die digitalen Geschäfte in 2024 auch dank des anhaltend aggressiven Expansionskurses sehr gut. Und auch die aktuell wieder positiven Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt hierzulande wurden zudem von den jüngsten EZB-Zinssenkungen unterstützt. Wie das Unternehmen am letzten Donnerstag bekannt gab, war der Umsatz im letzten Jahr auf Basis vorläufiger Berechnungen um 11,0 % auf 566,3 Mio. Euro gestiegen. Neben mehreren Akquisitionen wie etwa Neubau Kompass kam Scout24 zudem ein Zustrom von Neukunden zugute. Allein im Schlussquartal zählte die digitale Plattform für Immobilienanzeigen diesbezüglich rund 25.000 gewerbliche Kunden und mehr als 470.000 Privatkunden. In 2024 lag das Plus an Neukunden am Ende sogar bei fast einem Viertel.

Bei Scout24 machen Privatkunden allerdings nur den kleineren Teil der Abo-Umsätze aus. Das meiste Geld machte der Dienstleister für digitale Immobilienanzeigen im abgelaufenen Jahr vor allem mit Geschäftskunden. Das zuletzt stärkere Wachstum begründete das Management jedenfalls mit Skaleneffekten. Insgesamt legte die operative Marge bei Scout24 in den letzten 12 Monaten um fast 2,0 % auf atemberaubende 61,5 % zu. Und für das neue Bilanzjahr 2025 wurden zudem in der letzten Woche auch neue Ziele formuliert. Demnach plant der Internetportal-Betreiber bis Ende Dezember auch dank der jüngsten Übernahmen einen Erlösanstieg um 12,0 bis 14,0 %. Scout24 hatte diesbezüglich zuletzt mehrfach betont, in Zukunft vor allem Wachstum erzielen zu wollen, indem relevante Objektdaten mit Immobilienanzeigen zusammenführt werden. Mit KI-Funktionen sollen sich künftig darüber hinaus alle Marktteilnehmer noch besser vernetzen können. Mittelfristiges Unternehmensziel bleibt dabei, der führende Anbieter von Immobilieninformationen in Deutschland zu werden. Letztlich will Scout24 aber nicht nur die Digitalisierung von Immobilientransaktionen vorantreiben, sondern allen gewerblichen Kunden über höhere Markttransparenz auch einzigartige Services bieten.

Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt. Die im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie stabile Wachstumsraten und solide Bilanzen aus. Auch Value-Kriterien wie Dividendenrendite, niedrige Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnisse werden mit einbezogen.

Am Montag präsentiert sich im Qualitäts-Index nach dem jüngsten Abschwung auch die Symrise-Aktie leicht im Plus bei aktuell 97,65 Euro. Dabei hatte der Aroma- und Duftstoffanbieter vor gut 2 Wochen eine strategische Partnerschaft mit dem norwegischen Unternehmen Hofseth BioCare (HBC) bekannt gegeben, Mit dieser will Symrise seine geplante Stärkung des Gesundheits-Bereichs vorantreiben, zumal die Norweger auf Atlantik-Lachs basierte Inhaltsstoffe für die menschliche Gesundheit und Tierernährung spezialisiert sind. Dank der HBC-Kooperation werde das Unternehmen seine Präsenz im Bereich Gesundheit rund um klinisch bewährte maritime Inhaltsstoffe ausbauen, hieß es. Laut Symrise wird dadurch nicht nur das aktuelle Portfolio ideal ergänzt, sondern zugleich auch die Marktreichweite und -größe von HBC beschleunigt. Die Märkte für "Human"- und "Premium"-Tiernahrung wachsen weiterhin sehr stark, und diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unseren Wachstumskurs fortzusetzen, erklärte der Vorstand von Hofseth BioCare die Pläne. Da Symrise bereits ein wichtiger Partner für HBC ist, dürfte die neue Kooperation letztlich mit dazu beitragen, dass die Norweger über die etablierte Marktpräsenz des Duftstoffherstellers, ihren eigenen Marktzugang verbessern können.

Beide Unternehmen wollen demnach auch weiter an Produktentwicklungen forschen und Symrise's Go-to-Market nutzen, um HBC-Produkte weltweit zu vermarkten. Die Partnerschaft mit HBC ist dem Symrise-Vorstand zufolge auch ein Beweis für die bislang einzigartige Präsenz und differenzierte wissenschaftliche Herangehensweise des Unternehmens. Folglich ist für Symrise die Zusammenarbeit auch deshalb so interessant, da die bisherigen Investitionen von HBC in klinischen Studien nachweisliche Vorteile in den Schlüsselbereichen Stoffwechsel-, Immun- und Darmgesundheit gezeigt haben. In diesem Jahr will der Duftstoff- und Aromaanbieter aber zunächst ein Umsatzplus von 5,0 bis 7,0 % anvisieren. Zudem soll bei Symrise auch die Effizienz weiter gesteigert werden, etwa durch verbesserte Prozesse auf Unternehmensebene, unter anderem bei der Beschaffung von Materialien.

