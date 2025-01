QIX Dividenden Europa: Gaztransport & Technigaz glänzt noch immer mit hohen Margen

QIX aktuell

Ungeachtet der gestrigen schwachen US-Aktienindizes legt der QIX Dividenden Europa Index am Freitag leicht auf 14.435 Punkte zu. Energielogistiker Gaztransport & Technigaz erzielt mit seinen LNG-Technologien noch immer beeindruckende Renditen, und könnte in 2024 einen Umsatzrekord eingefahren haben. Energieversorger RWE plant angesichts des hohen Kapitalbedarfs für den Stromnetzausbau sich von seiner 25,1 %igen-Beteiligung am deutschen Netzbetreiber Amprion zu trennen.

Einer der großen Gewinner war mit einem Plus von 4,0 % am Donnerstag im Dividenden-Index die Aktie von Gaztransport & Technigaz, die heute auch erneut um 2,4 % auf 137,60 Euro anzieht. Die Papiere des Energie- und Gastransportdienstleisters sind quasi seit Beginn des Ukraine-Krieges ein Dauerläufer. Da die damaligen zahlreichen Russland-Sanktionen zu einer enorm gestiegenen Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas (LNG) geführt haben. Gaztransport & Technigaz war allerdings schon vorher einer der beherrschenden Akteure auf dem Markt für LNG-Verarbeitungs- und Speichersysteme. Investoren schätzen an dem Unternehmen vor allem, das es mit seinen Membran-basierenden Technologien und den jeweiligen Dienstleistungen mittlerweile auf einen Weltmarktanteil von rund 70,0 % kommt. Zudem lag die Reinmarge aus dem Energiegeschäft in 2023 bei überragenden 47,0 %. Gaztransport & Technigaz ist damit eine der renditestärksten Energiefirmen überhaupt. Obendrauf gibt es aktuell auch eine noch immer hochattraktive Dividendenrendite von über 4,0 %. Und die Aussichten sind für die Franzosen auch weiterhin gut. In den letzten 9 Monaten kam jedenfalls ein Großteil der Gesamterlöse von rund 464,7 Mio. Euro über den Bau von LNG-Tankern herein, gefolgt von schwimmenden Einheiten für die Produktion, Zwischenlagerung und Entladung von verflüssigtem Erdgas. Der Umsatz von Gaztransport & Technigaz war dabei um immerhin 55,0 % gestiegen.

Und was für den Spezialisten für LNG-Membranen außerdem spricht, sind die weiterhin vollen Orderbücher. Von Januar bis Ende September wurden Aufträge weltweiter Kunden für 68 LNG-Tanker, 12 Ethantanker, eine Regasifizierungsanlage und eine LNG-Verflüssigungsanlage verbucht. Dementsprechend dürfte für 2024 auch eine Umsatzgröße von rund 640,0 Mio. Euro erreicht werden, sowie ein EBITDA von bis zu 385,0 Mio. Euro, was für Gaztransport & Technigaz beides Rekordwerte wären. Dank der boomenden Engineering- und Beratungsdienste strebt das Management auch eine Dividendenausschüttung von mindestens 80,0 % des Nettogewinns an. Das jährliche Wachstum des LNG-Technologiegeschäfts dürfte laut Analysten bis 2030 bei über 4,0 % liegen. Für die reine Terminalsparte von Gaztransport & Technigaz wird dabei mit durchschnittlich rund 2,5 % gerechnet. Für den Energielogistiker mit seinen sogenannten "kryogen"-basierenden Membransystem-Lösungen für den Schiffstransport sind dies natürlich die besten Aussichten.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Heute befindet sich im Dividenden-Index auch die Aktie von RWE mit 2,5 % im Plus bei 30,30 Euro. Dabei konnte das Energieunternehmen zuletzt Investoren mit einem neuen Aktienrückkaufprogram begeistern. Zugleich will sich das RWE-Management aber womöglich auch von seiner Beteiligung am deutschen Netzbetreiber Amprion trennen. RWE wende sich an mögliche Käufer für seinen Minderheitsanteil an Amprion, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg Anfang Dezember unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Demnach könnte die Beteiligung rund 2,0 Mrd. Euro wert und für Infrastruktur- und Pensionsfonds interessant sein. Bei RWE sind die Abwägungen darüber aber wohl noch im Gange, was zu Änderungen der Pläne führen könnte. Dabei ist Amprion in Deutschland einer von vier Übertragungsnetzbetreibern für große Stromtrassen. Und das Strom-Verteilnetz spielt beim Energie-Umbau des Landes hin zur Klimaneutralität eine zentrale Rolle. RWE selbst hält 25,1 % an Amprion, der Rest gehört der Beteiligungsgesellschaft M31, zu der unter anderem Pensionskassen und Versicherer wie Talanx gehören. Allerdings zeichnet sich beim Ausbau des deutschen Stromnetzes ab, das dieser auch für RWE immer teurer wird. Analysten-Schätzungen zufolge dürfte der geplante Umbau über 500.0 Mrd. Euro kosten.

Wie bereits bekannt, prüfen wir angesichts des hohen Kapitalbedarfs für den Netzausbau aktiv verschiedene Optionen und Finanzierungsmöglichkeiten, kommentierte ein RWE-Sprecher die Meldung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Beim Thema Kapitalallokation scheint RWE sogar schon längere Zeit über die Amprion-Beteiligung zu diskutieren. Der Netzbetreiber sei zwar sehr leistungsfähig, aber mit einem großen Investitionsbedarf verbunden, hatte der RWE-Finanzchef erst im Mai gesagt. Der enorme Kapitalbedarf könnte von daher mit einer der Gründe für RWE sein, die Minderheitsbeteiligung an Amprion zu verkaufen. Im Zuge dessen überraschte aber die Nachricht, dass sich Amprion erst im Dezember frisches Kapital in Höhe von 850,0 Mio. Euro von seinen Anteilseignern besorgt hatte. Das Geld soll der Umsetzung der stark wachsenden Investitionen in das Stromnetz dienen, hieß es seitens des Unternehmens. Die Aktie von RWE bietet jedenfalls auch weiterhin über 3,0 % an Dividendenrendite, was sehr attraktiv erscheint.

