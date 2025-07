RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 36,39 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 36,39 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,22 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.021.677 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 markierte das Papier bei 37,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 23,72 Prozent Luft nach unten.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,22 EUR aus.

Am 15.05.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

