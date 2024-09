Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Freitagmittag stärker

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 88,58 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 88,58 CHF. Bei 88,84 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 88,36 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 609.289 Nestlé-Aktien.

Am 22.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,08 CHF an. 22,01 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 85,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,12 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 99,00 CHF.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Nestlé.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

