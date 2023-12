Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag nahezu unverändert

Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Heute im Fokus

Jefferies hebt TUI-Kursziel an. Barclays erhöht Deutsche Telekom-Kursziel. Renault will Produktionskosten mittels Digitalisierung senken. Stellantis protestiert gegen vermeintliche Wettbewerbsverzerrung in Kalifornien. Kapitalerhöhung bei ams OSRAM bald abgeschlossen. PVA Tepla-Finanzvorständin Ketter wird Chefin. SpaceX will wohl frisches Geld einsammeln. Sanofi will Schlagzahl in der Forschung erhöhen.