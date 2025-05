Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Mittag freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 87,65 CHF.

Um 11:49 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 87,65 CHF zu. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,73 CHF an. Mit einem Wert von 87,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 469.560 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF. Gewinne von 12,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,30 CHF.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,41 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

